Сульшер: уверен, клуб и болельщики отлично примут Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение бывшего наставника команды Жозе Моуринью на предстоящий матч Премьер-лиги на «Олд Траффорд» с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится завтра, 4 декабря.



«Возвращение Моуринью? Уверен, его хорошо встретят. Это лишь пример того, что клуб и болельщики помнят эти два с половиной года, когда он был здесь и выигрывал трофеи. Я уверен на сто процентов, что болельщики и персонал клуба отлично примут Жозе.



Не думаю, что даже наставник соперника может изменить мотивацию нашей команды. Парни и без того мотивированы, чтобы добиться успеха в «Манчестер Юнайтед». Они прекрасно знают, что с ежедневными тренировками они становятся лучше, а затем они выходят на поле, чтобы доказать это и быть частью клуба на долгое время. Конечно, парни были разочарованы результатом в воскресенье, но сейчас все сосредоточены только на следующем матче», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

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