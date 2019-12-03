Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: уверен, клуб и болельщики отлично примут Моуринью

Сульшер: уверен, клуб и болельщики отлично примут Моуринью
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение бывшего наставника команды Жозе Моуринью на предстоящий матч Премьер-лиги на «Олд Траффорд» с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится завтра, 4 декабря.

«Возвращение Моуринью? Уверен, его хорошо встретят. Это лишь пример того, что клуб и болельщики помнят эти два с половиной года, когда он был здесь и выигрывал трофеи. Я уверен на сто процентов, что болельщики и персонал клуба отлично примут Жозе.

Не думаю, что даже наставник соперника может изменить мотивацию нашей команды. Парни и без того мотивированы, чтобы добиться успеха в «Манчестер Юнайтед». Они прекрасно знают, что с ежедневными тренировками они становятся лучше, а затем они выходят на поле, чтобы доказать это и быть частью клуба на долгое время. Конечно, парни были разочарованы результатом в воскресенье, но сейчас все сосредоточены только на следующем матче», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Сульшер: «МЮ» нужно одержать 3-4 победы подряд, и всё будет хорошо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019