Матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён на 15 января

Матч 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён на 15 января 2020 года. Встреча начнётся в 23:00 мск, сообщается на официальном сайте «Монако».



Встреча должна была состояться в минувшее воскресенье, 1 декабря, однако была перенесена из-за сильных и затяжных дождей и угрозы наводнения в регионе.



«Пари Сен-Жермен» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» имеет в активе 18 очков и располагается на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Марсель» (28) и «Анже» (24). В прошлом туре чемпионата Франции парижская команда дома обыграла «Лилль» со счётом 2:0, а «Монако» на выезде уступил «Бордо» (1:2).

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