Терри: Лэмпард сделал «Челси» более привлекательным

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри поделился мнением о работе бывшего партнёра по команде Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».



«Фрэнк отлично начал на посту тренера „Челси“. Уровень ожиданий на старте был не так высок, и это даже помогло ему. Весь клуб сейчас на подъёме, потому что они знают, что с Лэмпардом у них есть шанс. Это то, что хотят увидеть болельщики.



Кажется, Лэмпард сделал „Челси“ более привлекательным. Люди любят этот клуб впервые за долгое время. Приятно видеть, что игроки здесь получают возможность раскрыться», — приводит слова Терри Goal.com.

Лэмпард возглавил «Челси» в текущем году. Ранее он работал в «Дерби Каунти». Лэмпард выступал в составе «Челси» с 2001 по 2014 год.