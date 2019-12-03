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В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Футбол / Испания 0

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.

По данным источника, на допрос вызван свидетель Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Он обвиняет Месси, а также его отца, брата и лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве, налоговых преступлениях и бухгалтерских преступлениях.

Согласно жалобе, доход фонда, который первоначально должен был быть направлен на социальные действия, вместо этого был перенаправлен на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от заявленных указанным фондом.

Также фонд Месси уклонялся от уплаты налогов путём подписания контрактов с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения в том случае, если средства идут на благотворительность. Благодаря этому фонд получил около € 10 млн.

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