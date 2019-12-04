Паратичи: «Золотой мяч» – цель Роналду на следующий год

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о том, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду ещё поборется за «Золотой мяч» в следующем году.
«Я не вижу, что у Криштиану сейчас сложный период. Мы должны поблагодарить его за то, что он был доступен для Сарри, даже когда он не был в оптимальном состоянии. Это нормально, что Роналду проявлял себя не лучшим образом в последнее время, так как он не имел возможности даже тренироваться.
Мы считаем, что он заслужил «Золотой мяч» в этом году, но в этих призах рейтинги всегда сомнительны. Эта награда станет его целью на следующий год, с победой в Лиге чемпионов он мог бы быть более близок к нему. Он конкурентоспособен и амбициозен, хочет доказать, что он номер один везде», — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.
34-летний Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперёд помимо Месси также голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
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