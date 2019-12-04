Дайч: после перерыва «Бёрнли» практически не было на поле

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
«Тяжёлый матч. «Ман Сити» – команда топ-класса, и она это показала. В первом тайме мы ещё держались, доставляли им хлопот, но во втором соперник был великолепен. «Бёрнли» не смог с ним справиться.
После перерыва нас практически не было на поле. Тяжело, когда проигрываешь 0:2, и мы не смогли вернуться в игру. «Ман Сити» играл гораздо лучше.
Любое поражение огорчает. У «Бёрнли» тяжёлая неделя, впереди матч с «Тоттенхэмом», но потом сыграем с теми, кого можно побеждать. Между нами нет пропасти», –приводит слова Дайча BBC.
«Манчестер Сити», набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (18) — на 11-м месте.
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