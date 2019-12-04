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Родри: у «Ман Сити» есть все шансы выиграть АПЛ

Родри: у «Ман Сити» есть все шансы выиграть АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Ман Сити» нужна была эта победа для обретения уверенности. Мы стараемся изо всех сил, но иногда не добиваемся результата. До финиша сезона ещё далеко, мы одержали важную победу.

Чемпионская гонка? У нас есть все шансы. Всё просто: пока сохраняются математические шансы, у нас есть возможность выиграть АПЛ. Мы будем выкладываться полностью и биться до конца. Думаю, мы увидим лучшую версию «Ман Сити», –приводит слова Эрнандеса BBC.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (18) — на 11-м месте.

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