Сафонов и Сулейманов получил премию ДФЛ «Первая пятёрка»

Футболисты «Краснодара» вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии ДФЛ «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку Российской Премьер-Лиги по итогам года.

Сафонов и Сулейманов набрали по 300 баллов и впервые в истории премии единый победитель не был определён. Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193). В пятёрку также вошли защитник ЦСКА Игорь Дивеев (174) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (169). В числе претендентов на награду также были: Николай Рассказов («Спартак»), Роман Евгеньев («Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Иван Игнатьев и Даниил Уткин (оба – «Краснодар»).

«Состав номинантов был самым сильным за последние годы. Молодёжная сборная России в полном составе. Кстати, успешно выступающая в отборочном раунде европейского чемпионата. Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров. Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах. Но говорить о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков. Это отмечали многие специалисты, которые, тем не менее, видят их перспективу. Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятёрки. Тот же Алексей Миранчук свою премию получил со второго захода. Особо хотел бы отметить Ивана Облякова. Он представлялся на премию трижды. И пусть заветный приз опять достался другим, Иван заслуживает уважения своей стабильной игрой за „Уфу“ и ЦСКА. Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании, проявив тем самым знание молодёжного футбола России и заинтересованность в росте перспективных игроков», — сказал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.