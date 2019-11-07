Сулейманов: просто так своё место в Лиге Европы «Краснодар» никому не отдаст
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о предстоящем матче с «Трабзонспором» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над «Трабзонспором» придала нам сил и вселила надежду, что мы можем совершить камбэк и выйти в евровесну. Просто так своё место в Лиге Европы мы никому не отдадим. Если будем играть в свой футбол, то сможем победить кого угодно. «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор» — мы никого не боимся», — приводит слова Сулейманова пресс-служба УЕФА.
Матч «Краснодар» — «Трабзонспор» состоится сегодня, 7 ноября, в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи — 20:55 мск.
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