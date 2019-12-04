Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы. Дальше будем обсуждать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий команды Александр Кокорин пока не получает зарплату в клубе.

«Кокорин тренируется с основой с момента возвращения. Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал, что умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения. Думаю, он всё же успел что-то подкопить. И может себе позволить сходить в «Пробку» на Добролюбова. Пусть ходит куда хочет. Главное — понимать: быть медийной фигурой – это очень ответственно, нужно показывать хороший пример будущему поколению.

Проблемы Кокорина с коленом никуда не делись. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его, – упражнений, лечений. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше», — приводит слова Семака «Фонтанка».