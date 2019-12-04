Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Названы 10 претендентов на приз лучшему футболисту года в Африке

Названы 10 претендентов на приз лучшему футболисту года в Африке
Футбол / Прочие турниры 0

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список из 10 претендентов на приз лучшему футболисту Африки по итогам 2019 года.

В финальный список претендентов на награду вошли следующие игроки:

Андре Онана (Камерун, «Аякс), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

Напомним, действующим обладателем награды является египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин выигрывал этот приз в 2017 и 2018 годах.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019