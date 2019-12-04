Названы 10 претендентов на приз лучшему футболисту года в Африке
Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список из 10 претендентов на приз лучшему футболисту Африки по итогам 2019 года.
В финальный список претендентов на награду вошли следующие игроки:
Андре Онана (Камерун, «Аякс), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).
Напомним, действующим обладателем награды является египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин выигрывал этот приз в 2017 и 2018 годах.
- 4 декабря 2019
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