Голы Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» победу в матче с «Нантом»

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Автором первого гола встречи стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отправивший мяч в ворота «Нанта» на 52-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник парижан Анхель Ди Мария. В концовке матча, на 85-й минуте, главный арбитр Амаури Делеру назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал бразильский форвард «ПСЖ» Неймар.



«ПСЖ» набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Нант» (23) — на 9-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит «Марсель» (31) и «Бордо» (26).