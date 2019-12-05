Источник из окружения Смертина прокомментировал инцидент с ДТП
Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к экс-футболисту сборной России Алексею Смертину, сосед является болельщиком московского «Динамо» и часто обсуждает футбол с бывшим игроком. После ДТП лично они не виделись, а на протяжении двух недель со стороны владельца пострадавшей машины не было никаких сообщений и претензий.
«Дальше посыпались претензии и требования о немедленной оплате, хотя Алексей хотел провести всё официально по бумагам. После этого случая машину соседа он не видел. Лично они тоже не виделись. А потом появилось сообщение о внутренних повреждениях. Такое возможно, мы не отрицаем. Мы всего лишь попросили всё сделать документально», — сказал источник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
Смертин выступил с заявлением по поводу новостей о ДТП
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