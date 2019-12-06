Вратарь «Арсенала» Лено: невозможно поверить, насколько прекрасно в Анапе

Вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено, имеющий русские корни, поделился воспоминаниями о поездке в Анапу.
«Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлён. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди — всё это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное. Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени.
Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия — очень красивая страна», — сказал Лено в эксклюзивном интервью «Чемпионату» и «Okko Спорт».
Со статистикой Лено в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 6 декабря 2019
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:21
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
08:37
-
08:19
-
08:07
-
07:36
-
02:58
-
02:07
-
01:47
-
01:25
-
01:06
-
01:01
-
00:34
-
00:34
-
00:25
-
00:23
-
00:18
-
00:04
-
00:02
- 5 декабря 2019
-
23:47