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Вратарь «Арсенала» Лено: невозможно поверить, насколько прекрасно в Анапе

Вратарь «Арсенала» Лено: невозможно поверить, насколько прекрасно в Анапе
Футбол / Англия 0

Вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено, имеющий русские корни, поделился воспоминаниями о поездке в Анапу.

«Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлён. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди — всё это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное. Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени.

Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия — очень красивая страна», — сказал Лено в эксклюзивном интервью «Чемпионату» и «Okko Спорт».

Со статистикой Лено в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

У вратаря сборной Германии русские корни: любит пельмени, считает Анапу раем
Неожиданное интервью с голкипером «Арсенала» Берндом Лено.
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