«Динамо» попросило фанатов воздержаться от расизма на матче с «Зенитом»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте обратилось к своим болельщикам в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.
«Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещённых средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.
Давайте вместе покажем, как нужно болеть за родную команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс, и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут! Ваша поддержка очень важна! Ждём вас на стадионе! Одна Жизнь – Одна Команда!» — говорится в сообщении бело-голубых.
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