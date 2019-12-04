«Зенит» — «Динамо». Прогноз: москвичи снова уедут из Питера без очков

6 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск. Купить билеты можно на официальном сайте сине-бело-голубых.

Эксперты считают коллектив Сергея Семака явным фаворитом поединка. Сделать ставку на победу Артёма Дзюбы и компании в букмекерских конторах можно за 1.62. Успех команды Кирилла Новикова оценён аналитиками коэффициентом 5.85.

Прогноз матча «Зенит» — «Динамо» (6.12.2019)

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» и осечкам конкурентов ещё больше увеличил отрыв от преследователей. После 18 туров сине-бело-голубые опережают «Локомотив» и «Краснодар» на восемь очков. Перед зимней паузой команде Сергея Семака осталось провести два матча: с «Динамо» в Российской Премьер-Лиге и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Оба поединка невероятно важны для «Зенита». Может показаться, что потенциальная потеря очков в матче с «Динамо» не грозит сине-бело-голубым серьёзными последствиями, но это не так. Команде Сергея Семака психологически важно держать противников на дистанции вытянутой руки. Когда у клуба с берегов Невы есть определённый запас, футболисты действуют куда увереннее.

«Динамо» в настоящий момент без преувеличения можно назвать второй по силе командой РПЛ. За шесть матчей под руководством Кирилла Новикова москвичи набрали 14 очков (больше на том же отрезке только у «Зенита»). На упомянутом промежутке бело-голубые одолели «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и сыграли вничью с «Краснодаром». Все топ-соперники, кроме одного, пройдены без поражений. На очереди финальный босс.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Чистая победа «Зенита» идёт за 1.62. Мы рискнём поставить на успех сине-бело-голубых всухую за коэффициент 2.40. Для триумфа команды Сергея Семака есть несколько факторов. Начнём в истории личных встреч. В первом круге Дзюба и компания одолели в Москве «Динамо» со счётом 2:0.

В прошлом сезоне на «Газпром Арене» «Зенит» также выиграл 2:0. С другой стороны, «Динамо» выдаёт запредельную серию с новым главным тренером. Коллектив Кирилла Новикова не просто берёт свои очки с аутсайдерами, а поочерёдно разбирается с топ-клубами РПЛ. При удачных раскладах Шунин с партнёрами могут даже замахнуться на путёвку в Лигу Европы, что послужит дополнительной мотивацией для гостей.

Тем не менее, «Зенит» на порядок сильнее «Динамо» и по составу, и по организации игры. Команда Сергея Семака одолела дома «Спартак», выйдя на поле после тяжелейшего поединка в Лиге чемпионов и находясь почти тайм в меньшинстве. К предстоящему матчу обе команды готовились в равных условиях, вот только хозяева выступят при поддержке трибун.

В нынешнем сезоне у «Зенита» 13 побед в РПЛ, восемь из которых одержаны всухую. Сине-бело-голубые с запасом пропускают меньше всех в лиге при том, что в своё время небезгрешен был Лунёв. Когда место в воротах занял Михаил Кержаков, команда Сергея Семака обрела дополнительную уверенность.

У «Динамо» обязательно будут свои шансы. Кирилл Новиков наверняка предпочтёт сыграть на контратаках и подловить фаворита на ошибке. Шунин с партнёрами добились потрясающего прогресса, но когда на победу «Зенита» дома всухую дают коэффициент 2.40, такими предложениями не разбрасываются.

Ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

«Динамо» под руководством Кирилла Новикова одолело ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов», сыграв вничью с «Краснодаром». На отрезке в шесть последних матчей лучше бело-голубых выступает только «Зенит». С коэффициентом 2.40 мы сделаем ставку победу команды Сергея Семака всухую. Дзюба и компания уже восемь раз в нынешнем сезоне добивались успеха в РПЛ, оставляя свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: победа «Зенита» всухую с коэффициентом 2.40.

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