Фанаты «Локомотива», «Арсенала» и «Динамо» покинут стадионы на 30-й минуте
Болельщики сразу нескольких российских клубов присоединились к акции протеста против действий полиции, сообщает OFNEWS на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На 30-й минуте матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги со стадионов уйдут фанаты «Локомотива», «Арсенала», «Динамо», «Ростова» и «Рубина». Ранее о проведении похожих акций объявили болельщики «Спартака» и «Зенита».
Сегодня, 6 декабря, состоятся встречи «Зенит» — «Динамо» и «Арсенал» — «Локомотив». 8 декабря пройдут матчи «Сочи» — «Рубин» и «Спартак» — «Ростов».
Напомним, в минувшие выходные перед игрой 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов массово задерживали фанатов красно-белых.
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