Клопп сообщил, что «Ливерпуль» может подписать нападающего в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб может рассмотреть усиление позиции центрального нападающего в случае ухода 19-летнего Риана Брустера на правах аренды в зимнее трансферное окно.



«Может ли клуб подписать форварда в случае ухода Брустера? Да, но надо посмотреть, как всё сложится. Мы не можем просто так отдавать игроков в аренду, потому что строили этот состав. Сейчас у нас нет трёх футболистов из-за серьёзных травм. Получается, в моём распоряжении 16 игроков включая молодёжь. Мы не можем отдавать футболиста в аренду, думая, что так будет лучше для него. Нужно смотреть на ситуацию с обеих сторон», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



После 15 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.



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