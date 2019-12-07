Александр Кержаков побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции

Сегодня, 7 декабря, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.



Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.