Александр Кержаков побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
Сегодня, 7 декабря, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.
Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
- 7 декабря 2019
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