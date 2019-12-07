Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Ассистентом выступил хавбек московской команды Кристиян Бистрович. На 63-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей, который не сумел реализовать нападающий «Краснодара» Ари. Однако позже форвард первым оказался на добивании и сравнял счёт.

«Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
07 декабря 2019, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 15'   1:1 Ари – 63'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019