«Краснодар» и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 15-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Ассистентом выступил хавбек московской команды Кристиян Бистрович. На 63-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей, который не сумел реализовать нападающий «Краснодара» Ари. Однако позже форвард первым оказался на добивании и сравнял счёт.



«Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.