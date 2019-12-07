«Краснодар» и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче РПЛ
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Ассистентом выступил хавбек московской команды Кристиян Бистрович. На 63-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей, который не сумел реализовать нападающий «Краснодара» Ари. Однако позже форвард первым оказался на добивании и сравнял счёт.
«Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
- 7 декабря 2019
-
19:04
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:59
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:32
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
17:05
-
17:04
-
16:59
-
16:56
-
16:52
-
16:52
-
16:32
-
16:31
-
16:28
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:50
Партнерский контент