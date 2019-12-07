Салах забил третий гол «Борнмуту» после передачи вразрез Кейта. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» гости на 54-й минуте довели счёт до крупного — 3:0. Отличился нападающий Мохамед Салах. Он получил в штрафной передачу от полузащитника Наби Кейта и пробил мимо вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».



16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Сегодня также состоятся матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .



Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».



В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».