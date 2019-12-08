«Крылья Советов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Его ассистентами будут Валентин Мурашов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери – Алексей Матюнин (Москва).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
Статистика футболистов
- 8 декабря 2019
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- 7 декабря 2019
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