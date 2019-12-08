Моуринью — о Соне: мой сын зовёт его Соналдо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о голе нападающего «шпор» Сон Хын Мина в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (5:0).
«Невероятный гол! Ещё до этого забитого мяча мой сын начал называть Сона Соналдо — в честь Роналдо. Единственное, что приходит на ум, — это гол Роналдо, который я имел честь видеть, находясь рядом с сэром Бобби Робсоном. Да, такое чувство у меня возникло. Сон — потрясающий игрок. Счастлив, что он в моей команде», — приводит слова Моуринью FOX Sports.
Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в 2015 году из леверкузенского «Байера», сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний футболист в 14 матчах английского национального чемпионата стал автором пяти забитых мячей и восьми результативных передач.
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