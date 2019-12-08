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«Спартак» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Его ассистентами будут Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Еськов (Москва).

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