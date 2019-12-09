Самедов — о санкциях ВАДА: кажется, что это какой-то розыгрыш

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Кажется, что это какой-то розыгрыш. До сих пор не верится, что такое может быть с нашими спортсменами. Я сам в шоке, что наша сборная в итоге может оказаться без гимна и флага на чемпионате мира. Я даже себе представить это не могу. Надеюсь, что все хорошо будет, что здравый смысл восторжествует. Хотя говорят, шансов мало. Я просто не понимаю, как выходить и играть за сборную без гимна России. Не только футбол попал под горячую руку, но и весь наш спорт», — приводит слова Самедова Sport24.
Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Также стало известно, что сборная России выступит с флагом и гимном в отборе чемпионата мира—2022.
- 9 декабря 2019
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