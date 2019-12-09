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Джикия высказался о санкциях ВАДА, наложенных на Россию

Джикия высказался о санкциях ВАДА, наложенных на Россию
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.

«Санкции ВАДА? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря — то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Ерёминым.

Напомним, Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

Видео доступно на «Чемпионате».

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