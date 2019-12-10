Азмун: после матча с «Бенфикой» поеду домой, к своим лошадям

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», а также рассказал, как планирует провести зимнюю паузу в чемпионате.



«Думаю, хоть они и обеспечили себе выход в плей-офф, у них тоже есть своя мотивация. «РБ Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона» на своём поле и занять первое место в группе. Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдёт.



Мы на каждую игру должны выходить полностью сконцентрированными и отдавать на поле все силы, которые у нас есть. Мы будем стараться делать свою работу на сто процентов, а болельщики пусть поддерживают нас. Они лучшие. Не давят на нас, помогают в любой ситуации. Игра в Лиге чемпионов — это же колоссальный опыт. Играя в самом сильном турнире Европы, ты лучше понимаешь футбол, узнаешь, как играть против команд очень высокого уровня.

После матча с «Бенфикой» поеду домой, к своим лошадям. Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».