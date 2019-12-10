Игонин: «Бенфика» – одна из самых удобных команд, «Зениту» надо проходить дальше

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов между петербургским клубом и «Бенфикой».



«Шансы у «Зенита», конечно, есть. «Бенфика» — одна из самых удобных команд, которые есть в группе. Команда играющая, поэтому питерцам не так сложно будет показать свои лучшие качества. Нужно обязательно выиграть этот матч, потому что надо проходить в следующую стадию. Задача от параллельного матча не меняется.



Как результат попадания в Лигу Европы может быть хорошим, если он не соответствует задачам? Понятно, что команда строится вокруг участия в Лиге чемпионов и не в групповом этапе. В отношении качества игроков у нас не так много критики, поэтому проход дальше нам по силам. Уверен, результат не будет удовлетворительным, если «Зенит» не пройдёт в следующую стадию Лиги чемпионов.



Что касается Дзюбы, с мотивацией у него нет проблем, она всегда была. Вопрос в готовности, потому что можно иметь сильную мотивацию, но на сколько физически он смог восстановиться. Если физически ничего не можешь сделать, мотивация тебе ничего не даст», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится сегодня, 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.