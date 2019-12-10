Розыгрыш двух экземпляров книги «ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи»
«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается два экземпляра книги «ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи от московского футбольного клуба ЦСКА будет интересна и тем, кто только знакомится с миром футбола, и болельщикам со стажем. В работе над этой книгой приняли участие Леонид Слуцкий, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев, Вагнер Лав и другие.
Московский ЦСКА является шестикратным чемпионом России, а также по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 2005 году «армейцы» становились обладателями Кубка УЕФА.
- 10 декабря 2019
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