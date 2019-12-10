Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2022 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с французской федерацией футбола.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года, сообщается в «твиттере» федерации. Предыдущий контракт тренера истекал летом 2020 года.

51-летний Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года, сменив на посту наставника Лорана Блана. Под руководством Дешама сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, а также дошла до финала чемпионата Европы 2016 года, где проиграла Португалии (0:1).

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Франции финишировала на первом месте в группе Н. В финальной стадии Евро-2020 французская национальная команда сыграет в группе F вместе со сборными Германии и Португалии, третий соперник пока не определён.