Семак: результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).

«Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа, После долго отсутствия в Лиге чемпионов, мы понимали, как это будет тяжело, увы, не получилось выйти из группы. Надеемся и в следующем году сыграем в ЛЧ и сделаем это лучше.

Набрали семь очков, но даже этого не хватило. А что касается, слов о катастрофе то сейчас, чем громче слова, тем больше внимания привлекает. Есть расстройство от результата. Будем работать, чтобы стать сильнее.

«Зенит» остаётся без еврокубковой весны. Будет ли скорректирована подготовка в межсезонье? Конечно, будет. Было запланировано два сбора, будет ещё третий теперь. Выйдем из отпуска так же, как и планировали – это не изменится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.