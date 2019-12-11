5 лучших голов 16-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 голов 16-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку дальний удар из-за пределов штрафной полузащитника «Челси» Матео Ковачича, поразившего ворота «Эвертона», который, впрочем, не спас команду Фрэнка Лэмпарда от поражения (1:3).

Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта разыграл красивую комбинацию с нападающим клуба Мохамедом Салахом, забив первый гол в сезоне в ворота «Борнмута» (3:0).

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн исполнил сильный и дальний удар, поразив сетку ворот «Бёрнли» (5:0). В этом же матче отметился и форвард Сон Хын Мин, сделав феноменальный забег со своей половины поля и обыграв большую часть состава соперника.

Замыкает список вингер «Арсенала» Николя Пепе, который переиграл защитника «Вест Хэма» и пушечным выстрелом поразил ворота Дэвида Мартина.

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Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.