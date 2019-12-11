Тренер «Крыльев» Сергей Корниленко дисквалифицирован на 6 матчей за толчок судьи

Тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей за толчок ассистента главного арбитра, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Урал». Об этом сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Реальный срок отстранения Корниленко составляет три матча — ещё три матча дисквалификации специалисту назначены условно.
За умышленный толчок официального лица матча Корниленко дисквалифицирован на шесть игр, три из которых — условно. Также назначен штраф в 100 тысяч рублей. Испытательный срок назначен до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, «Крылья Советов» проиграли «Уралу» со счётом 2:3. На зимний перерыв в РПЛ самарский клуб ушёл на 15-м месте в турнирной таблице. «Урал» идёт девятым.
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