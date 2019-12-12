Черчесов: Головин остаётся самым интенсивным футболистом сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что для демонстрации своих лучших качеств полузащитник «Монако» Александр Головин должен каждую неделю выступать на топ-уровне.
«Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики (пробег, спринты и так далее), почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался. Другое дело, что Александр взрослеет. Крепнет как мужчина, то же самое происходило бы и в ЦСКА. Но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя.
Каждую неделю ему нужно обязательно быть на топ-уровне, чтобы демонстрировать лучшие качества. Организм адаптируется, и для футболиста это становится нормой – грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики «Лион» или «Ницца» ничем не отличаются от «ПСЖ». Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.
- 12 декабря 2019
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