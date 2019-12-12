Деменко — о «Краснодаре»: надеюсь, хотя бы одна российская команда нас порадует

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от заключительного матча команды на групповом этапе Лиги Европы. Подопечным Сергея Матвеева необходимо побеждать в выездном матче с «Хетафе» для выхода в плей-офф турнира.



«Шанс есть всегда, и нынешнее положение не критическое — всё зависит от самого «Краснодара». Понятно, что ситуация не самая простая, но сейчас любой клуб способен преподнести сюрприз.

Для «Краснодара» это заключительный матч в году, и у меня нет никаких сомнений, что все ребята соберутся, выложатся по максимуму и постараются добиться нужного результата. Надеюсь, хотя бы одна команда в этой еврокубковой кампании нас порадует», — цитирует Деменко «Известия».