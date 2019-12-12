«Фиаско нашего футбола». Широков — о выступлении российских клубов в еврокубках

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
«Впервые истории, имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Хорошо, что хоть «Краснодар» не четвёртый. Спасибо ему за это. Три команды из четырёх на последних местах в группе – это фиаско нашего футбола.
«Локомотив» достойно выглядел в ЛЧ? Не понимаю этого. По игре – вообще никак, по результату – тоже. И это уже второй год подряд, а выводов нет. На «Зенит» хотя бы два-три матча было смотреть приятно. У «Краснодара» новая команда, но они выиграли три игры. ЦСКА – вообще провалился. Может, это и хорошо, что теперь в ЛЧ будет лишь две команды от России – нужно сделать шаг назад, чтобы потом – два шага вперёд. Люди должны что-то поменять у себя в головах, уповать на то, что одна команда молодая, вторая неопытная, а у третьей сильные соперники, – это в пользу бедных. Пусть больше тренируются», — заявил Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 декабря 2019
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