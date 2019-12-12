Самедов: чтобы конкурировать в Европе, нужно поднимать уровень РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в этом сезоне.
«Выступление российских клубов в Лиге чемпионов было неудачным. Нужно поднимать уровень нашего чемпионата, чтобы быть более конкурентоспособными в Европе. В этом году российские клубы не дотягивали до уровня Лиги чемпионов. У «Зенита» в РПЛ очень большой отрыв от других команд. Это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате было больше конкуренции.
Не ожидал, что «Зенит» займёт четвёртое место. Группа у них была проходимая. «Локомотив» же объективно оказался на последнем месте, соперники у них были очень сильные. Конечно, могли с «Байером» сыграть поудачливее, зацепиться за Лигу Европы. Но на большее тяжело было рассчитывать. ЦСКА должен был выходить из группы, соперники по уровню были не сильнее, чем «армейцы». Здесь точно нельзя говорить о разных классах команд. Основная причина провала наших клубов в Европе в этом году — низкая конкуренция в РПЛ», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 12 декабря 2019
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
12:58
-
12:52
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
10:53
-
10:53
-
10:32
-
10:14
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:27
-
09:27
-
09:07