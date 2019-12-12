Самедов: чтобы конкурировать в Европе, нужно поднимать уровень РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в этом сезоне.



«Выступление российских клубов в Лиге чемпионов было неудачным. Нужно поднимать уровень нашего чемпионата, чтобы быть более конкурентоспособными в Европе. В этом году российские клубы не дотягивали до уровня Лиги чемпионов. У «Зенита» в РПЛ очень большой отрыв от других команд. Это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате было больше конкуренции.



Не ожидал, что «Зенит» займёт четвёртое место. Группа у них была проходимая. «Локомотив» же объективно оказался на последнем месте, соперники у них были очень сильные. Конечно, могли с «Байером» сыграть поудачливее, зацепиться за Лигу Европы. Но на большее тяжело было рассчитывать. ЦСКА должен был выходить из группы, соперники по уровню были не сильнее, чем «армейцы». Здесь точно нельзя говорить о разных классах команд. Основная причина провала наших клубов в Европе в этом году — низкая конкуренция в РПЛ», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Фиаско нашего футбола». Широков — о выступлении российских клубов в еврокубках