Непомнящий: «Локомотив» играл на своём уровне, но ему не хватило глубины состава

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал результат заключительного матча московского «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов. Со счётом 0:2 подопечные Юрия Сёмина уступили мадридскому «Атлетико».



«Что касается «Локомотива», то он играл на своём уровне. Мне кажется, команде не хватило глубины состава, сказались травма Антона Миранчука, отсутствие Дмитрия Баринова. Не очень здорово в последнее время действует Маринато Гильерме. Проблема заключается ещё и в том, что российские команды не всегда могут провести полноценную ротацию, как это делают европейские клубы, которые зачастую обладают двумя равноценными составами.



Сильная группа оправдывает «Локомотив», но ещё раз повторю: наших ресурсов не хватает, чтобы конкурировать на равных с командами такого уровня. Конечно, изначально «Локомотив» попал в «группу смерти», и «железнодорожники» очень достойно сражались. Матч с «Ювентусом» в Москве показал, что мы можем играть почти на равных, но для этого должно совпасть несколько факторов», — цитирует Непомнящего «RT на русском».

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