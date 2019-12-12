Смородская: «Спартак» — главное разочарование РПЛ. Ещё немного — и в ФНЛ вылетит

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.



«Чемпионство? «Зенит» практически всё решил. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро, а его главным конкурентом станет «Краснодар».



Главное разочарование осенней части РПЛ? Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, ещё чуть-чуть — и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ. Совсем немного осталось. Верю ли я в Тедеско? А я в него никогда и не верила», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».



По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» идёт первым в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя («Краснодар») на 10 очков. На 3-5-м местах, с отставанием в один балл от «Краснодара» идут «Ростов», ЦСКА и «Локомотив». Московский «Спартак» идёт 10-м в турнирной таблице — до зоны еврокубков столичной команде 12 очков, до зоны вылета — 3.