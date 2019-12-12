Ф. Льоренте может перейти в «Интер»

Миланский «Интер» проявляет интерес к испанскому нападающему неаполитанского «Наполи» Фернандо Льоренте, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, новый главный тренер неаполитанского клуба Дженнаро Гаттузо не рассчитывает на форварда, поэтому он может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Наставник «Интера» Антонио Конте работал с Льоренте, будучи тренером «Ювентуса». В составе «Интера» Льоренте может стать дублёром основных форвардов — Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

Льоренте перешёл в «Наполи» летом 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 13 матчей в Серии А (три — в основном составе), забил три мяча и отдал одну результативную передачу.