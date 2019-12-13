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Игроки «МС» пропустят рождественскую вечеринку клуба из-за результатов команды

Игроки «МС» пропустят рождественскую вечеринку клуба из-за результатов команды
Футбол / Англия 0

Игроки «Манчестер Сити» будут вынуждены пропустить рождественскую вечеринку клуба, чтобы подойти к декабрьским матчам в оптимальной форме. Об этом сообщает Goal.

Главный тренер Хосеп Гвардиола был недоволен выступлением клуба после прошлогодних праздников и считает, что вечеринка могла повлиять на это.

В последние годы чемпионы Премьер-лиги традиционно проводили ежегодную рождественскую вечеринку для всех сотрудников клуба, в том числе основного состава, а также тренерского штаба и руководства. Однако в прошлом сезоне после такой вечеринки «Манчестер Сити» проиграл дома «Кристал Пэлас» (2:3), а также спустя четыре дня «Лестеру» (1:2), увеличив отставание от «Ливерпуля» на тот момент до 7 очков. В этом сезоне клуб уступает команде из Ливерпуля уже 14 очков.

Стоит отметить, что на следующий день после поражения в манчестерском дерби игроки «Манчестер Сити» посетили роскошную вечеринку, посвящённую 25-летию Рахима Стерлинга.

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