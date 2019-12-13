Шевченко: всегда буду благодарен одноклубникам и болельщикам за «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, вспомнил о завоёванном в 2004 году «Золотом мяче».
«Прошло 15 лет с того момента, как я был удостоен чести выиграть «Золотой мяч». Ещё раз хочу сказать, что всегда буду благодарен партнёрам по команде и болельщикам, которые поддерживали меня, чтобы я добился этого важного достижения в жизни», — написал Шевченко на своей странице в «Твиттере».
Андрей выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09. Другими клубами в карьере футболиста были киевское «Динамо» и лондонский «Челси».
Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством жёлто-синим удалось выйти на чемпионат Европы — 2020.
Список обладателей «Золотого мяча» за всю историю
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