Шевченко: всегда буду благодарен одноклубникам и болельщикам за «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, вспомнил о завоёванном в 2004 году «Золотом мяче».

«Прошло 15 лет с того момента, как я был удостоен чести выиграть «Золотой мяч». Ещё раз хочу сказать, что всегда буду благодарен партнёрам по команде и болельщикам, которые поддерживали меня, чтобы я добился этого важного достижения в жизни», — написал Шевченко на своей странице в «Твиттере».

Андрей выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09. Другими клубами в карьере футболиста были киевское «Динамо» и лондонский «Челси».

Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством жёлто-синим удалось выйти на чемпионат Европы — 2020.