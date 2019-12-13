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После увольнения из «Арсенала» Эмери отклонил предложения трёх клубов

После увольнения из «Арсенала» Эмери отклонил предложения трёх клубов
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отклонил предложения трёх клубов, заинтересованных в подписании контракта с ним. Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, на контакт с 48-летним специалистом выходили «Эвертон», который чуть более недели назад отправил в отставку Марку Силву, и два клуба китайской Суперлиги. Однако все три предложения испанец отклонил. Отмечается, что тренер заинтересован в работе с командой, которая сможет бороться за трофеи.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

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