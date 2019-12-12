Ледяхов: всё вокруг делалось для того, чтобы Эмери провалился в «Спартаке»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака Игорь Ледяхов рассказал об обстоятельствах отставки Унаи Эмери из клуба в ноябре 2011 года. Российский специалист тогда исполнял обязанности ассистента испанца в московском клубе.
«Во многих ситуациях ему не то что не помогали – вставляли палки в колёса. На мой взгляд, у Эмери не получилось в «Спартаке», потому что всё вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему следовало напрямую общаться с владельцем клуба. Он этого не делал, поэтому и получилось то, что получилось. Например, он нуждался в поддержке в вопросах быта. Они не решались. Эмери просил поменять питание на базе. Ему отвечали: «Нет». Он хотел одних футболистов – ему давали других. В большом клубе все должны быть заточены под одну цель, а не так – тренер сам по себе, руководство само по себе. С Эмери приехали три испанских помощника, но один оказался не совсем его помощником – остался в «Спартаке» после отставки Унаи.
Игра с «Динамо» — это же цирк был. Смешно было смотреть. Не знаю, выкладывались или нет, но сам счёт 1:5 говорит сам за себя. Очень некрасиво по отношению к нему себя повели. Игра только закончилась, а в раздевалку зашёл один из руководителей клуба и объявил Эмери об отставке», — рассказал Ледяхов корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
Полностью интервью с Ледяховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 12 декабря 2019
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