Жиру близок к договорённости с «Интером»
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может сменить клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. 33-летний француз близок к договорённости с миланским «Интером», сообщает издание L’Équipe.
Когда Жиру согласует условия личного контракта с «Интером», миланскому клубу останется договориться о сумме трансфера с «Челси». Ожидается, что лондонцы не будут требовать большую компенсацию за своего форварда.
Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Интер» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, «Челси» — на четвёртом месте в английской Премьер-лиге.
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