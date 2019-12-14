«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово в январе выкупить нападающего Мауро Икарди у миланского «Интера» за € 70 млн, но планам парижан может помешать жена и агент футболиста Ванда Нара, сообщает Tuttosport.

Сейчас Икарди выступает за «ПСЖ» на правах аренды. В 15 матчах во всех турнирах 26-летний аргентинец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Учитывая хорошие показатели форварда, Нара хочет изучить другие предложения, которые могут поступить предстоящим летом. Она надеется, что мужем заинтересуются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В «ПСЖ» Икарди зарабатывает € 10 млн в год. Зарплата футболиста в «Интере» была почти вдвое меньше — € 5,5 млн в год.

Турнирная таблица французской Лиги 1 сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».