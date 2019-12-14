«Шахтёр» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины

В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» проиграла донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Обслуживал матч арбитр Виталий Романов, ему ассистировали Валентин Куцев и Семён Шлончак.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 54-й минуте автором забитого мяча стал Жуниор Мораес. Через несколько минут луганский клуб восстановил равновесие, отличился Богдан Леднёв, которому ассистировал Владислав Кочергин. Победу «Шахтёру» принёс гол с пенальти Марлоса на 84-й минуте.

«Шахтёр», набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Заря» (34) — на 2-м месте.

В 19-м туре «Шахтёр» дома сыграет с «Десной», «Заря» на выезде встретится с «Мариуполем». Матчи состоятся в феврале 2020 года.