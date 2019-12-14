«Ливерпуль» сыграет с «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира мексиканский «Монтеррей» обыграл катарский «Аль-Садд» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Дохе на стадионе «Джассим Бин Хамад». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Лионель Вангиони, которому ассистировал Карлос Родригес. В концовке тайма преимущество мексиканского клуба увеличил Рохелио Мори. На 66-й минуте разрыв в счёте сократил Багдад Бунеджа с передачи Хассана Аль-Хайлоса. Вскоре третий гол в ворота «Аль-Садд» забил Родригес с паса Хесуса Гальярдо. На 89-й минуте катарцам вновь удалось сократить отставание до минимума, отличился Абделькарим Хассан с передачи Бунеджа.
В полуфинале «Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 18 декабря.
- 14 декабря 2019
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