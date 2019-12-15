Фанат с колоколом, феерия Коутиньо и поддержка ЛГБТ. Фото «Бавария» — «Вердер»

14 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» одержала победу с разгромным счётом — 6:1 в матче 15-го тура Бундеслиги с «Вердером».

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Милот Рашица, ему ассистировал Дави Классен. В концовке первого тайма мюнхенский клуб вышел вперёд благодаря голам Филиппе Коутиньо с паса Сержа Гнабри, а также Роберта Левандовски с передачи Коутиньо. На 63-й минуте Коутиньо забросил ещё один мяч с передачи Давида Алабы. Через несколько минут с паса Томаса Мюллера автором дубля стал и Роберт Левандовски. На 75-й минуте пятый гол в ворота гостей забил Мюллер с паса Коутинью. Окончательный счёт установил Коутинью, оформив хет-трик.

Лучшие кадры с матча «Бавария» — «Вердер» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.