Фанат с колоколом, феерия Коутиньо и поддержка ЛГБТ. Фото «Бавария» — «Вердер»

14 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» одержала победу с разгромным счётом — 6:1 в матче 15-го тура Бундеслиги с «Вердером».
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Милот Рашица, ему ассистировал Дави Классен. В концовке первого тайма мюнхенский клуб вышел вперёд благодаря голам Филиппе Коутиньо с паса Сержа Гнабри, а также Роберта Левандовски с передачи Коутиньо. На 63-й минуте Коутиньо забросил ещё один мяч с передачи Давида Алабы. Через несколько минут с паса Томаса Мюллера автором дубля стал и Роберт Левандовски. На 75-й минуте пятый гол в ворота гостей забил Мюллер с паса Коутинью. Окончательный счёт установил Коутинью, оформив хет-трик.
Лучшие кадры с матча «Бавария» — «Вердер» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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