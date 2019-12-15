Руни: хочу вернуть «Дерби Каунти» в Премьер-лигу
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, который в январе 2020 года перейдёт в «Дерби Каунти», заявил, что намерен вывести свой новый клуб в Премьер-лигу.
«Я хочу вернуть «Дерби Каунти» в Премьер-лигу. Надеюсь сыграть свою роль для клуба. Райан Гиггз играл в АПЛ в 40 лет. Гарет Барри сказал, что хочет сделать то же самое. Важно понимать футбол. Речь идёт не только о беге, но и о том, чтобы использовать голову во время игры. Иногда это теряется, потому что вы не забиваете столько голов, как прежде. Но учитывая, что вокруг меня правильная команда, я все ещё могу играть в Премьер-лиге", — приводит слова Руни Daily Mail.
В завершившемся сезоне 34-летний Руни принял участие в 29 матчах чемпионата MLS и забил 11 голов.
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